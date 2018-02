Serena Williams: Aproape ca am murit dandu-i nastere fiicei mele Olympia

„Am fost aproape de moarte după ce am născut-o pe Olympia. Deşi am avut o sarcină destul de uşoară, fiica mea s-a născut de urgenţă, prin cezariană, după ce bătăile inimii sale au scăzut semnificativ în timp ce aveam contracţii. Operaţia a decurs cum trebuie şi, înainte să realizez, Olympia se afla în braţele mele. A fost cel mai uimitor sentiment pe care l-am simţit în toată viaţa, însă la doar 24 de ore au urmat şase zile de incertitudine. A început cu un embolism pulmonar, adică o situaţie în care una sau mai multe artere din plămâni sunt blocate de cheaguri de sânge. Din cauza istoricului meu medical, trăiesc cu frică; astfel, când am început să îmi pierd respiraţia, n-am pierdut nicio secundă şi am alertat asistentele medicale. De aici au pornit nişte complicaţii medicale, dar sunt norocoasă că am supravieţuit”, a mărturisit jucătoarea, conform CNN.

Embolismul i-a provocat o tuse puternică, din cauza căreia i s-a desfăcut operaţia.

„M-am întors în sala de operaţie, unde medicii au descoperit un hematom de mari dimensiuni în abdomen. Când am ajuns, în cele din urmă, acasă, am fost nevoită să petrec şase săptămâni la pat. Sunt recunoscătoare că am avut acces la o echipă incredibilă de medici şi asistente, care au ştiut exact cum să se ocupe de aceste complicaţii, dacă nu beneficiam de îngrijirea lor, n-aş mai fi fost astăzi aici”, a mai spus jucătoarea.

Ea atrage atenţia că, potrivit Centrului pentru Prevenţia şi Controlul Bolilor, femeile de culoare din SUA sunt expuse unui risc de trei ori mai mare să moară din cauza unor complicaţii legate de naştere.