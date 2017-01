Serena Williams ataca al saptelea titlu la Australian Open. Tenismena americana a castigat un nou meci si s-a calificat in sferturi - VIDEO

Tot astazi, spaniolul Rafael Nadal si-a castigat partida. Serena Williams a avut un test dificil in fata sportivei din Cehia, Barbora Strycova.Tenismena americana a castigat primul set cu 7 la 5, iar in al doilea set a pus mai multa presiunea pe adversara si s-a impus cu 6 la 4.

Numarul 2 mondial, care nu a cedat inca niciun set la actuala editie a turneului de la Melbourne, a acces in sferturi. Acolo, Williams o va intalni pe britanica Johanna Konta.

Intre timp, in concursul masculin, canadianul Milos Raonic s-a calificat in sferturi, dupa ce l-a invins pe spaniolul Roberto Bautista Agut, scor 7 la 6, 3 la 6, 6 la 4 si 6 la 1. Numarul 3 mondial s-a impus in aproape 3 ore de joc, dupa ce anterior l-a eliminat de la turneu pe Gilles Simon.

In etapa urmatoare, Raonic il va infrunta pe spaniolul Rafael Nadal. Acesta l-a batut pe francezul Gale Monfils cu 6 la 3, 6 la 3, 4 la 6 si 6 la 4. Nadal tinteste al doilea titlu la Australian Open, dupa cel cucerit in 2009. Campionii de la Melbourne, ai editiei din acest an, in probele simplu masculin si feminin, vor obtine cate 2 milioane 762 de mii de dolari.