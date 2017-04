Serena Williams: E dezamagitor sa traim intr-o societate in care oameni ca Ilie Nastase pot face asemenea comentarii rasiste

Tenismena numarul I mondial il acuza pe Ilie Nastase de rasism, dupa ce acesta, in timpul conferintei de presa de vineri, s-a preocupat de culoarea pielii copilului nenascut al Serenei: "Haideti sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu laptea".

Remarca fostului tenismen a fost interpretata de Serena ca fiind rasiala si i-a raspuns pe o retea de socializare: "Sunt dezamagita sa stiu ca traim intr-o societate in care oameni precum Ilie Nastase pot face asemenea comentarii rasiste la adresa mea si a copilului meu nenascut, facand comentarii sexiste in privinta pielii mele. Am mai spus acest lucru, insa il repet: aceasta lume a evoluat foarte mult, dar noi inca mai avem mult pana s-o ajungem din urma. Acest fapt ca si altele de pana acum nu ma determina sa ma opresc din a impartasi iubire pura, lumina si pozitivism in tot ceea ce fac. Voi continua sa conduc si sa fiu pregatita pentru ceea ce este bine", a scris Serana Williams pe o retea de socializare.

Tenismena americanca de 35 de ani a spus ca nu se simte intimidata de Ilie Nastase si i-a transmis ca vorbele lui nu o vor afecta, postand si versurile unei poezii, "Totusi ma ridic", scrisa de Maya Angelou, o luptatoare a drepturilor civile: "Sufletul meu te deranjeaza. De ce va inconjurati de intunerica Poti sa ma impusti cu vorbele tale ... poti sa ma incerci sa ma ucizi cu ura, dar inca ma pot ridica precum aerul".

Serena Williams a anuntat, saptamana trecuta, ca este insarcinata in 20 de saptamani. Ea este logodita si urmeaza sa se casatoreasca cu Alexis Ohanian, co-fondatorul retelei de socializare Reddit.