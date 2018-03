Serena Williams, eliminata de Naomi Osaka la Miami. Reactia pentru care americanca risca amenda

Williams (36 ani), devenită mamă pentru prima oară în luna septembrie şi care a beneficiat de o invitaţie la această competiţie, a înregistrat al doilea eşec consecutiv, după ce suferit în surorii sale mai mari, Venus, săptămâna trecută, în turul al treilea al turneului de la Indian Wells (California).

“Am fost foarte nervoasă când am intrat pe teren. Dacă nu ştiaţi, Serena este jucătoarea mea favorită. Doar să joc împotriva ei este un vis împlinit, este extraordinar că am reuşit să câştig. Serena este motivul pentru care m-am apucat de tenis. Am văzut-o de atâtea ori la TV şi mereu am susţinut-o, aşa că a trebuit să mă gândesc că nu joc împotriva ei, ci împotriva altcuiva, iar acest lucru a fost foarte greu”, a declarat Osaka.

Naomi Osaka, în vârstă de 22 ani, ocupanta locului 22 în clasamentul WTA, continuă aşadar evoluţiile bune după victoria surprinzătoare de la Indian Wells, unde a trecut în semifinale de românca Simona Halep, actualul lider mondial, înainte de a-şi trece în palmares primul titlu WTA din carieră. Ea o va înfrunta în turul următor la Miami pe ucraineanca Elina Svitolina (locul 4 WTA).

Serena Williams a refuzat să se exprime în faţa presei, la finalul meciului cu Osaka, iar WTA i-ar putea aplica o amendă de 1.000 dolari, conform AFP.

Ulterior, ea a dat publicităţii un scurt comunicat, în care a precizat: “Fiecare turneu este pentru mine o oportunitate de a înţelege mai bine ceea ce trebuie să îmbunătăţesc pentru a atinge cel mai bun nivel al meu. Naomi a făcut un meci mare. În privinţa mea, voi merge mai departe şi voi continua să progresez în fiecare zi. Le mulţumesc fanilor mei care continuă să mă susţină în fiecare dintre etapele acestei incredibile reveniri”.

Rezultate - turul 1:

Monica Niculescu (România) - Iulia Putinţeva (Kazahstan) 6-2, 6-4



Danielle Collins (SUA) - Irina-Camelia Begu (România) 6-1, 6-1



Oceane Dodin (Franţa) - Veronica Cepede (Paraguay) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3



Alize Cornet (Franţa) - Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6-2, 7-5



Victoria Azarenka (Belarus) - Catherine Bellis (SUA) 6-3, 6-0



Carina Witthoeft (Germania) - Tatjana Maria (Germania) 6-3, 6-4



Zarina Dias (Kazahstan) - Jennifer Brady (SUA) 7-5, 7-6 (10/8)

Su-Wei Hsieh (Taiwan) - Katie Boulter (Marea Britanie) 6-4, 7-5



Ekaterina Makarova (Rusia) - Timea Bacsinszky (Elveţia) 6-2, 2-6, 6-4

Yafan Wang (China) - Marketa Vondrousova (Cehia) 6-2, 4-6, 7-6 (7/0)



Alison Riske (SUA) - Magda Linette (Polonia) 1-6, 6-0, 6-2



Arina Sabalenka (Belarus) - Madison Brengle (SUA) 6-1, 6-4

Naomi Osaka (Japonia) - Serena Williams (SUA) 6-3, 6-2



Natalia Vihlianţeva (Rusia) - Rebecca Peterson (Suedia) 7-5, 6-1

Varvara Lepcenko (SUA) - Viktorija Golubic (Elveţia) 6-4, 5-7, 7-5



