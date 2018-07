Serena Williams s-a calificat in finala de la Wimbledon. Sportiva americana a trecut in penultimul act de Julia Goerges - VIDEO

Serena Williams va juca pentru a zecea oara in finala de la Wimbledon, dupa ce a invins-o ieri pe Julia Goerges, scor 2 la 0. Americanca nu a avut emotii in partida din semifinale, invingand cu 6 la 2 si 6 la 4.

In finala, Serena o va intalni pe Angelique Kerber. Sportiva din Germania a avut, la fel, parte de o calificare lejera, dupa ce s-a impus cu 6 la 3 si 6 la 3 in fata letonei Jelena Ostapenko. Kerber si Williams s-au mai intalnit in finala acum 2 ani, cand americanca a cucerit trofeul de la Wimbledon.