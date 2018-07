Serena Williams s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon, la zece luni dupa ce a nascut - VIDEO

Fosta lidera mondiala a avut emotii in duelul cu Camila Giorgi. Italianca a castigat primul set cu 6 la 3, ceea ce a trezit jocul superb al Serenei Williams. Experienta americancei si-a spus cuvantul. Ea si-a imbunatatit serviciul considerabil si a controlat restul meciului. Williams s-a impus cu 6 la 3, iar in decisiv cu 6 la 4 si s-a calificat in semifinale, la Wimbledon.

Serena Williams va juca impotriva tenismenei germane Julia Goerges, care este calificata in premiera in semifinalele unui Grand Slam. Intre timp, o alta jucatoare germana, Angelique Kerber a batut-o pe rusoaica Daria Kasatkina cu 6 la 3 si 7 la 5.

Kerber, finalista la Wimbledon in 2016, o va intalni pe Jelena Ostapenko, in penultimul act al editiei curente. Marele premiu pentru campioana din acest an va fi trofeul, dar si cele 2 milioane 250 de mii de lire sterline.