Serghei Krijanovski a devenit pentru a patra oara campion mondial la biliard. Moldoveanul a cucerit titlul la turneul de piramida libera, in orasul Tiumen - VIDEO

Serghei Krijanovski a dominat total concursul piramidei libere a Campionatului Mondial de biliard. Moldoveanul a invins adversari din Turkmenistan, Kazahstan, Ucraina, iar in sferturi a trecut de conationalul sau, Vladimir Reis.

In semifinale, Krijanovschi l-a batut pe rusul Semion Zaitsev, iar in marea finala a jucat cu un alt rus, Artem Balov. Sportivul nostru a avut o prestatie fenomenala si nu i-a dat nici o sansa adversarului. Krijanovski a castigat duelul decisiv cu 7 la 0 si a cucerit trofeul.

Krijanovski a incasat un premiu de aproape 6 mii de euro. El a devenit pentru a patra oara campion mondial la biliardul rusesc. Are doua titluri la categoria seniori si alte doua – la juniori. Recent, Krijanovski, in pereche cu celalalt moldovean, Vladimir Reis, a ocupat locul 3 la Campionatul Mondial de biliard, piramida libera, in proba de dublu.