Sergio Ramos, din nou inger pazitor pentru Real Madrid: A adus victoria pentru galactici in meciul cu Malaga dupa ce a marcat doua goluri - VIDEO

Sergio Ramos a deschis scorul in minutul 35, dupa ce Toni Kroos a centrat exemplar din corner. Pe finalul primei reprize spaniolul a inscris din nou. Acelasi Kroos a pasat decisiv.

Astfel, Sergio Ramos a ajuns la 6 goluri in campionatul Spaniei, devansand atacanti de top precum Neymar, Benzema, Dybala sau Morata. In repriza secunda, Malaga a reusit sa inscrie, insa intr-un final Real s-a impus cu 2 la 1. Astfel, galacticii sunt lideri in La Liga cu 43 de puncte la activ. Tot ieri, Valencia a reusit o victorie importanta contra celor de la Villarreal, 2 la 0. Soler a deschis scorul in minutul 35, iar Mina a stabilit scorul final inca in prima repriza, dupa ce a profitat de gafa portarului gazdelor.

S-a incheiat 2 la 0, iar Valencia a urcat pe locul 15 in campionat, cu 19 puncte la activ.