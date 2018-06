Seria fara victorii a selectionatei Moldovei a ajuns la 13 meciuri. Tricolorii au scos doar o remiza in amicalul cu Armenia, scor 0 la 0

Amicalul s-a disputat in Austria, unde selectionata Moldovei si-a desfasurat cantonamentul. Pentru echipa noastra, Jardan, Carp si Reabciuk au ratat ocazii de gol. A fost al cincilea amical pentru tricolori, in acest an.

Discipolii lui Alexandru Spiridon au remizat in 2 partide si au suferit 3 infrangeri. In septembrie, Moldova debuteaza in Liga Natiunilor UEFA. Va juca intr-o grupa cu Luxemburg, San Marino si Belarus.