Sevilla este noua lidera a Campionatului Spaniei. A castigat meciul cu Celta Vigo, scor 2 la 1 - VIDEO

Sevilla a castigat meciul cu Celta Vigo, scor 2 la 1, in etapa a opta din La Liga. Andaluzii au reusit sa deschida scorul in minutul 39, cand mijlocasul Pablo Sarabia a inscris cu o lovitura de cap.





In repriza a doua, Sevilla a reusit sa-si dubleze avantajul, gratie golului inscris de Ben Yedder, in minutul 61. Oaspetii au marcat in minutul 85, cand mijlocasul Boufal a sutat spectaculos din afara careului.





Sevilla urca in fotoliul de lider, in La Liga, fiind urmata de Real Madrid, Barcelona si Atletico Madrid. Barca a remizat, aseara, pe terenul echipei Valencia, scor 1 la 1. La golul lui Garay, catalanii au raspuns prin reusita lui Messi.