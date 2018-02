Sevilla este prima echipa calificata in finala Cupei Spaniei. Andaluzii au invins formatia Leganes - VIDEO

Saptamana trecuta, Leganes si Sevilla au remizat, scor 1 la 1, iar aseara, s-a disputat returul, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla a deschis scorul in minutul 15, prin Joaquin Correa.

Andaluzii au ratat, apoi, mai multe ocazii de gol. Pe final de meci, cand Leganes a fortat ofensiva, Sevilla i-a prins pe oaspeti pe contraatac, iar Franco Vazquez a inscris pentru 2 la 0.

Sevilla a castigat partida si s-a calificat in finala Cupei Spaniei. A cucerit de 5 ori trofeul, pana acum, ultima data in anul 2010. In aceasta seara, in cealalta semifinala, Valencia da piept cu FC Barcelona. In tur, catalanii s-au impus cu 1 la 0.