Sevilla ramane in cursa pentru un loc pe podium, in La Liga: a egalat-o la puncte pe Atletico dupa ce a invins-o pe Granada - VIDEO

Sevilla a avut nevoie de doar 3 minute si 8 secunde pentru a deschide scorul in partida cu penultima clasata, Granada. A marcat mijlocasul brazilian Ganso. Mai tarziu, Jovetic a trimis si el balonul in plasa portii, insa din offside, golul fiind anulat. Sevilla a insistat si, dupa pauza, a facut 2 la 0. Acelasi Ganso a inscris, la fel dintr-o pozitie suspecta de offside, pe care, insa, arbitrii nu au observat-o.

Dupa aceasta victorie, Sevilla are 65 de puncte acumulate in campionat, fiind la egalitate cu echipa de pe locul 3, Atletico Madrid, care joaca in aceasta seara, cu Espanyol. Maine, in Spania, se joaca marele El Clasico. Real Madrid va primi vizita Barcelonei, pe stadionul Santiago Bernabeu.