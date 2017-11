Sezon incheiat pentru Rafael Nadal, dupa ce a pierdut primul meci de la Turneul Campionilor - VIDEO

Rafael Nadal, liderul mondial, a jucat “cu durere” partida cu belgianul David Goffin, numarul 8 in topul ATP. Ibericul a cedat la tiebreak primul set, iar apoi, in aceeasi maniera, l-a castigat pe al doilea. Nadal a avut un start modest in setul decisiv, apoi a redus din diferenta, dar nu l-a mai putut opri pe Goffin. Tenismanul belgian s-a impus cu 6 la 4 si a facut un pas spre semifinale.

Dupa meci, Nadal a anuntat ca se retrage.

Rafael NADAL, TENISMAN SPANIA: “Este vorba doar despre durerea de la genunchi, pe care nu o pot tine in frau, nu am suficienta forta pentru a juca."

In cealalta partida a grupei, bulgarul Grigor Dimitrov l-a batut pe austriacul Dominic Thiem, scor 6 la 3, 5 la 7 si 7 la 5.

Turneul Campionilor, desfasurat la Londra, are un fond de premiere de 8 milioane de dolari. Castigatorul competitiei poate obtine, in functie de rezultatele din grupa, pana la 2 milioane 550 de mii de dolari.