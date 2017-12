Sezonul de vis continua pentru Manchester City. Cetatenii au trecut la limita de West Ham si au ajuns la 13 victorii consecutive in Premier League - VIDEO

Manchester City a invins cu 2 la 1 formatia West Ham, chiar daca s-a vazut condusa pe finalul primei reprize. Ogbonna a marcat pentru oaspeti. Cetatenii au intors soarta partidei in partea secunda. Mai intai Otamendi a inscris pentru 1 la 1.

Ca in minutul 83, David Silva sa aduca victoria gazdelor. A fost a 13-a victorie consecutiva in campionat pentru City, cetatenii egaland recordul din Premier League. In urmatoarea etapa, Manchester City intalneste rivala Manchester United.