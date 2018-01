Sezonul modest al echipei Borussia Dortmund continua. Aceasta a castigat doar 8 meciuri din 19, in Campionatul Germaniei - VIDEO

Hertha Berlin a fost mai periculoasa in atac, in prima repriza a meciului de aseara. Eforturile gazdelor au dat roade dupa pauza. Selke a inscris pentru 1 la 0. Mai tarziu, Hertha a marcat inca o data, insa golul a fost anulat pe motiv de offside, iar, in minutul 71, oaspetii au egalat scorul. A inscris Kagawa.

Borussia Dortmund a mai ratat cateva ocazii imense de gol. S-a incheiat 1 la 1, iar remiza nu-i poate multumi pe baietii din Dortmund, care sunt la 14 puncte in spatele rivalei Bayern Munchen, in clasament. Bavarezii au si cu un meci mai putin jucat.