Sfarsit de an de cosmar pentru Steaua. Ros-albastri au fost umiliti in semifinalele Cupei Ligii chiar de rivala de moarte, Dinamo Bucuresti - VIDEO

Dinamo a iesit in avantaj in minutul 19, cand Mahlangu a deschis scorul pe National Arena. Dupa 65 de minute de joc, cainii rosii si-au dublat avantajul. Dan Nistor a finalizat un contraatac fulger al echipei sale. Steaua a reintrat in joc in minutul 78, cand Aganovic a inscris superb.

Fericirea detinatoarei trofeului nu a durat. La urmatorea faza de joc Dinamo si-a recapatat avantajul de 2 goluri gratie reusitei lui Lazar. Scorul final de 4 la 1 a fost stabilit in minutul 90 de Rotariu.

Este a doua infrangere pentru Steaua in derby-ul Romaniei in mai putin de o luna. Returul semifinalei Cupei Ligii se va juca la inceputul lunii martie.