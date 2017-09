Sfarsit de drum pentru Maria Sharapova la US Open: rusoaica a cedat in fata Anastasiei Sevastova - VIDEO

Maria Sharapova s-a oprit in optimile de finala la US Open, dupa ce a fost eliminata de Anastasia Sevastova. Sportiva din Letonia s-a impus cu 2 la 1, chiar daca s-a vazut condusa dupa primul set. Sharapova a inceput perfect meciul si s-a impus in actul de debut cu 7 la 5.

Sevastova a revenit insa. Si-a adjudecat celelalte seturi cu 6 la 4 si 6 la 2, la finele unei partide ce a durat 2 ore si 18 minute.

Intr-un alt meci din optimi, Petra Kvitova a reusit surpriza si a eliminat-o pe principala favorita de la US Open, Garbine Muguruza. Jucatoarea din Cehia s-a impus in minim de seturi in fata numarului 3 mondial, scor 7 la 6 si 6 la 3.

La baieti, Sam Querrey, jucatorul care l-a eliminat pe Radu Albot de la US Open, i-a dat o lectie de tenis lui Mischa Zverev, invingand cu 6 la 2, 6 la 2 si 6 la 1. AMBIANTAIn sferturi, Querrey il va intalni pe numarul 32 mondial, Kevin Anderson.