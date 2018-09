Sfarsit de drum pentru Radu Albot la turneul ATP de la Metz. Tenismenul moldovean s-a oprit in semifinale, dupa ce a cedat in fata francezului Giles Simon

Partida din semifinalele turneului francez, dintre Albot si Simon a durat o ora si 20 de minute. Moldoveanul a pierdut in doua seturi, scor 3 la 6 si 1 la 6. Pentru ca a ajuns pana in penultimul act, Radu Albot a castigat un premiu de 25 de mii de euro. In acest an tenismanul nostru a reusit cea mai buna evolutie din cariera.

La US Open, alaturi de tunisianul Jaziri, a jucat in semifinalele competitiei de Grand Slam. Saptamna viitoare cei doi urmeaza sa faca pereche la o competitie din China.