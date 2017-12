Gazdele au inscris ambele goluri in partea secunda. Campioana Moldovei a ramas in 10 oameni in minutul 71, cand Jairo a vazut cartonasul rosu.

7 minute mai tarziu, Badibanga putea reduce din diferenta, dar a trimis in bara din penalty.

Astfel, Sheriff Tiraspol a incheiat pe locul 3 grupa F din Europa League.