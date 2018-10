Sfarsitul celei mai bune saptamani din cariera lui Marius Copil. Tenismanul a cedat onorabil finala turneului de la Basel, in fata marelui Roger Federer - VIDEO

Marius Copil a facut senzatie la Basel si a ajuns in finala, in care a condus cu 3 la 1, in primul set. Roger Federer, care a jucat in orasul natal, a luptat si a dus setul la tiebreak. Si aici a fost un joc echilibrat, iar elvetianul s-a impus cu 7 la 5.

Copil, numarul 93 mondial, a dominat startul setului secund si, la un moment dat, a condus cu 4 la 1. Federer a reusit, totusi, un comeback fabulos, care a inclus si doua break-uri. 6 la 4 a fost scorul final al setului si Federer a devenit campion la Basel pentru a 9-a oara.







Roger FEDERER, TENISMAN ELVETIA: „ A jucat superb, ceea ce i-am si spus. A castigat mai multe meciuri ca mine, in aceasta saptamana, asa ca el e adevaratul campion. Ce serviciu bun are, dar si joc calm pe teren. Ii urez cele bune. ”

Federer a ajuns la 99 de trofee ATP cucerite in cariera, in proba de simplu. El a luat si premiul de circa 428 de mii de euro. Marius Copil a incasat aproximativ 210 mii.