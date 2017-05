Sfarsitul unei ere in fotbal. Legendarul atacant Francesco Totti se va retrage la finalul acestui sezon - VIDEO

In varsta de 40 de ani, Francesco Totti a evoluat doar pentru AS Roma de-a lungul a 24 de ani. 782 de meciuri si 306 de goluri, acestea sunt cifrele pentru romani. In acest sezon, Totti a inscris 3 goluri. Ultimul meci al italianului este programat pentru 28 mai, impotriva formatiei Genoa.

In cei 24 de ani petrecuti la AS Roma, Totti a castigat un titlu de campion al Italiei, Cupa, dar si Supercupa Italiei de doua ori. In 2006, el a devenit campion mondial. Dupa retragere, Francesco Totti va ramane la AS Roma si va indeplini un nou rou in cadrul clubui.