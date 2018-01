Sfarsitul unei ere, in fotbalul mondial Ronaldinho si-a incheiat oficial cariera - VIDEO

Dintosul, cum mai este numit Ronaldinho, a decis sa-si puna ghetele in cui la varsta de 37 de ani. In Europa, unul dintre cei mai tehnici fotbalisti din istorie a jucat la Paris Saint-Germain sau AC Milan, dar cea mai tare perioada a avut-o la Barcelona, cu care a cucerit Liga Campionilor si de doua ori titlul, in Spania.

In 2005, Ronaldinho a obtinut si ravnitul Balon de Aur. Dupa cativa ani senzationali pe Camp Nou, el a jucat pentru AC Milan, reusind sa ia titlul in Serie A. Ronaldinho a evoluat, apoi, pentru formatii din Brazilia si Mexic. Cu echipa nationala, magicianul a castigat Cupa Mondiala, in anul 2002.

Ronaldinho va sustine nu mai putin de 3 meciuri de retragere, in Europa, Brazilia si Asia, fapt confirmat de fratele si impresarul sportivului.