Meciurile din sferturi:



Barcelona - AS Roma



Sevilla - Bayern Munchen

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City

**Meciurile tur se joaca pe 3, 4 aprilie / retururile pe 10, 11 aprilie

**Prima echipa extrasa gazduieste meciurile tur

