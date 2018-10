Sheriff a devenit campioana Moldovei pentru a 17-a oara. Tiraspolenii au remizat cu Milsami Orhei, scor 1 la 1 - VIDEO

Primul gol al partidei de la Tiraspol a fost inscris de atacantul lui Sheriff, Ziguy Badibanga, in minutul 76, dupa ce a primit o pasa de la Susic, in careu. Mijlocasul lui Milsami, Mihai Platica a egalat scorul in penultimul minut al timpului regulamentar de joc.

Astfel, Sheriff si-a pastrat avansul de 15 puncte fata de Milsami si a cucerit titlul, in Divizia Nationala, cu 4 etape ramase pana la finalul campionatului. Milsami are 39 de puncte iar formatia antrenata de Lilian Popescu, Petrocub Hancesti, are tot 39, dupa ce a remizat, scor 0 la 0, cu Sfintul Gheorghe.

In alte doua partide ale etapei a 24-a, Dinamo-Auto a pierdut in fata echipei Speranta Nisporeni, scor 0 la 1, iar Zimbru a castigat duelul cu formatia Zaria, scor 3 la 1.