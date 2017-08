Sheriff - lider in Campionatul Moldovei: a trecut de Milsami, iar meciul a fost unul cu de toate: goluri, impinsaturi si ratari - VIDEO

Oancea a stabilit scorul final de 3 la 1 cu o executie fantastica. A driblat un adversar in centrul terenului, ca mai apoi sa reuseasca golul etapei din afara careului. Mijlocasul celor de la Sheriff a reusit dubla in meciul cu Milsami, dupa ce a deschis scorul.

Chiar si asa, Sheriff a avut emotii mari de-a lungul partidei. Mai intai formatia din Tiraspol a ramas in 10 oameni, dupa ce Bayala si-a pierdut cumpatul si a impins dur un adversar.

In repriza secunda, Milsami a obtinut un penalty, insa Dedov nu l-a transformat. Trupa din Orhei a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj prin Andronic, insa nu a reusit sa faca fata atacurilor celor de la Sheriff. Trupa lui Roberto Bordin a inscris de 2 ori pe final de meci si a devenit lider in Divizia Nationala. In urmatoarea etapa, Sheriff va intalni formatia Speranta Nisporeni.