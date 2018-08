Sheriff se distanteaza, in cursa pentru titlu. Lidera Campionatului Moldovei a invins-o cu doi la zero pe Milsami, la Orhei - VIDEO

Milsami nu avea nici o victorie in ultimele 5 meciuri de campionat cu rivala Sheriff si a incercat, aseara, sa intrerupa aceasta serie. Vulturii rosii au avut si ocazii bune de a trimite balonul in plasa portii lui Pascensco, insa le-au ratat. Sheriff a reusit sa inscrie in minutul 29, prin Jo Santos.

Dupa pauza, Milsami a avut prim-planul. Chiar a marcat un gol, insa arbitrii au considerat ca a fost offside si l-au anulat. Pe final de partida, Sheriff a inscris pentru 2 la 0, prin Kapic.

Sheriff conduce in Divizia Nationala, cu 39 de puncte. Avansul fata de Milsami a crescut la 7 puncte. Pana la finalul campionatului, mai sunt 11 etape.