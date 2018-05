Sheriff se distanteaza in fruntea clasamentului Diviziei Nationale. Viespile au castigat marele derby cu Zimbru, scor 3 la 1 - VIDEO

El Clasico de Moldova s-a disputat pe Arena Mica a Complexului Sportiv Sheriff. Gazdele au marcat deja in minutul 7, prin Ante Kulusic. Repriza secunda a duelului celor mai titrate echipe din Moldova a fost mai bogata in evenimente. Sheriff si-a dublat avantajul dupa ce Alexandru Staris a deviat balonul in propria poarta. In minutul 67, Zimbru a redus din diferenta. Willian Pozo a inscris din pasa lui Ion Nicolaescu.

Ultimul cuvant, insa, le-a apartinut viespilor. Gerson Rodrigues a marcat pentru 3 la 1. Sheriff conduce in Divizia Nationala, cu 16 puncte. Milsami este deja la 6 puncte in spate, dupa ce, tot aseara, a pierdut in fata echipei Speranta, scor 0 la 1.

Totodata, Petrocub-Hancesti a suferit un esec usturator in partida de acasa cu Dinamo-Auto, scor 0 la 3. Bogdan Boichuk, Eugeniu Rebenja si Alexandru Bejan au marcat golurile. Dinamo-Auto, echipa antrenata de Igor Dobrovolschi, a urcat pe locul 3 in campionat, cu 8 puncte la activ.