Sheriff si-a aflat adversarul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor - VIDEO

In urma tragerii la sorti de astazi, de la Nyon, Sheriff va debuta in preliminariile Champions League contra celor de la Torpedo Kutaisi. Gruparea a cucerit sezonul precedent titlul in Georgia, iar in actuala stagiune ocupa locul 5.

De partea cealalta, Sheriff a avut un sezon bun anul trecut in Europa League, luptand pana in ultimul meci pentru a ajunge in play-off-ul competitiei. Partida tur se va disputa pe 10 sau 11 iulie. Si-a aflat adversara si Vikingur.

Echipa moldoveanului Adrian Cascaval va evolua in primul tur preliminar din Champions League contra finlandezilor de la Helsinki.