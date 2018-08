Sheriff si-a facut incalzirea inainte de returul din preliminariile Europa League de joi. Campioana Moldovei a trecut lejer aseara de Speranta Nisporeni - VIDEO

Gazdele au deschis scorul in minutul 27 in meciul contra celor de la Speranta Nisporeni. Sheriff a continuat sa joace ofensiv, iar in partea secunda a stabilit scorul final de 2 la 0 prin Rodrigues.

Dupa victoria de aseara, Sheriff s-a distantat la 4 puncte de urmaritoarea Milsami. Joi, campioana Moldovei intalneste formatia Valur in returul preliminariilor Europa League.