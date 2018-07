Sheriff si-a facut incalzirea inainte de startul campaniei preliminare in Liga Campionilor. Gruparea din Tiraspol a invins formatia Zaria Balti - VIDEO

Badibanga a reusit rapid dubla, iar in minutul 15 Sheriff conducea deja cu 2 la 0. Gruparea din Tiraspol nu s-a oprit aici. Imediat, Kamara, golgheterul Diviziei Nationale, si-a trecut si el numele pe tabela de marcaj.

Zaria a replicat prin golul lui Gulceac, insa Cobet si Kendish au mai punctat de doua ori in partea secunda si au garantat succesul categoric al celor de la Sheriff. Tot ieri, Milsami s-a distrat in meciul cu Dinamo-Auto si s-a impus cu 4 la 0. Gruparea din Orhei a marcat toate golurile in partea secunda

Tot ieri, Petrocub a trecut la limita, scor 2 la 1, de Zimbru Chisinau.