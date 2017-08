Sheriff si Dacia raman aproape de lidera campionatului, Milsami. Tiraspolenii au invins cu un scor categoric formatia Spicul, iar Dacia a castigat derby-ul cu Zimbru - VIDEO

Jean Theodoro a inscris golul in minutul 38. Zimbrii, insa, nu au plecat la cabine in avantaj. Bratislav Punosevac a marcat si a facut 1 la 1. Atacantul sarb a fost unul dintre eroii meciului jucat la Speia. In minutul 54, el a castigat un duel aerian cu doi adversari si i-a pasat lui Alexandru Bejan, iar acesta s-a descurcat de minune si a marcat in poarta lui Ilie Cebanu.

Dacia a avut, apoi, cateva ocazii mari de gol, insa le-a ratat. A inscris o data, insa arbitrul a anulat golul pe motiv de offside. Zimbru a jucat, pe final, in zece oameni. Staris a primit al doilea cartonas galben pentru un fault. Lupii galbeni triumfa in derby si raman la 2 puncte in spatele liderei Milsami.

Bratislav PUNOSEVAC, ATACANT DACIA: “Aceasta echipa are mare caracter. A marcat in ultimul minut al primei reprize, apoi a fost mai usor si a marcat al doilea gol. Astazi e o victorie mare.”

Adlan SISHANOV, ANTRENOR DACIA: “Alexandru Bejan a marcat golul în secunda în care eu am spus că îl vom schimba. Pregăteam schimbarea lui Bejan şi el înscrie.”

Iurie OSIPENCO, ANTRENOR ZIMBRU: “Putea fi orice scor. Puteam să pierdem la scor mai mare sau să câştigăm, în alte circumstanţe, dar, din păcate, astăzi, rezultatul nu e în favoarea noastră.”

Tot aseara, campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol s-a impus categoric in partida cu Spicul Chiscareni, scor 5 la 0. Vitalie Damascan a inscris doua goluri, iar Stefan Mugosa a reusit un hat-trick.

Pentru Sheriff, urmeaza meciul de joi, cu Legia Varsovia, din play-off-ul preliminar Europa League. In tur, a fost remiza, scor 1 la 1. Inca o partida de ieri, dintre Zaria si Petrocub, s-a incheiat la egalitate, scor 2 la 2. Baltenii s-au salvat de la infrangere gratie golului marcat de Trifonov, in prelungiri.

Dupa 7 etape, in Divizia Nationala, conduce Milsami, cu 18 puncte. Sheriff si Dacia sunt, insa, foarte aproape.