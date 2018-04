Sheriff si Milsami si-au castigat meciurile, in prima etapa a Diviziei Nationale. Zimbru, invinsa de Vulturii rosii - VIDEO

Zimbru a jucat dezinvolt, in atac, si si-a creat cateva ocazii bune de gol, in partida de la Orhei. Milsami s-a aparat bine si a lovit in momentul oportun. In minutul 74, Igor Bugaiov a profitat de o gafa a fundasului advers si a marcat pentru 1 la 0. Avea sa fie golul decisiv al meciului.

Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR MILSAMI ORHEI: “Astazi, am avut caracter si putin noroc. Fara asta, nu este fotbal. ”

Marius CODESCU, MANAGER SPORTIV ZIMBRU CHISINAU: “Incepem sa ne aratam o noua identitate. Astazi am jucat cu 5 jucatori sub 21 de ani, dintre care 3 titulari din 1999, copii care nu au nici macar 18 ani. ”

Ion JARDAN, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: “Ca organizare si calitate a jocului, momente, nu am fost mai slabi ca ei. ”

Campioana Moldovei Sheriff Tiraspol a batut, acasa, gruparea Petrocub Hancesti, scor 3 la 0. Alhaji Kamara a inscris in prima repriza, iar Abdoul Gafar Sirima si Eugen Oancea au marcat pe final de meci.

Tot ieri, Dinamo-Auto a castigat partida cu Sfantul Gheorghe, scor 1 la 0. Iaser Turcan a inscris golul.

Inca un meci, dintre Speranta Nisporeni si Zaria Balti, s-a incheiat la egalitate, scor 0 la 0.