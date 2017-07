Sheriff si Zimbru au incheiat la egalitate in duelul de la Tiraspol. Vitalie Damascan a inscris superb in poarta fostei sale echipe - VIDEO

Vitalie Damascan a inscris superb in poarta fostei sale echipe, deblocand tabela de marcaj in minutul 14. Zimbru a egalat in prima repriza, dupa o faza la care a gafat portarul tiraspolenilor. Totusi, Sheriff a fost cea care a plecat la vestiare in avantaj, gratie reusitei lui Bayala. Zimbru a dat lovitura in minutul 90. Jean Theodoro a stabilit scorul final de 2 la 2, dupa o actiune individuala de exceptie.

Denis RUSU, PORTAR ZIMBRU "Am jucat cu Sheriff, am facut un egal la ei acasa. Asta spune multe. Chiar s-a vazut astazi ca moralul la noi este ridicat. Se vede ca mergem pe o unda in crestere."

Surpriza a venit de la nou-promovata Spicul. Echipa din Chiscareni a invins clar formatia Dinamo-Auto, scor 3 la 0, si a devenit lidera in Divizia Nationala. Toate golurile au fost marcate in repriza a doua.





Tot ieri, Petrocub Hancesti a trecut cu 2 la 0 de cealalta nou-promovata, Sfantul Gheorghe Suruceni.

In urmatoarea etapa, formatia din Hancesti va intalni campioana Sheriff Tiraspol.