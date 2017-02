Sheriff Tiraspol a invins echipa rusa Amkar cu 2 la 1, in ultimul amical din Turcia. In acelasi timp, Dacia mai are de jucat 2 partide in cantonament - VIDEO

Sheriff a dominat prima repriza a meciului cu Amkar, iar, in minutul 29, a si deschis scorul. Savic a marcat dupa un corner. In a doua jumatate a partidei, antrenorul lui Amkar a trimis in teren mai multi jucatori de baza si echipa rusa a inscris golul egalizator. Viespile si-au asteptat momentul si, cand acesta a venit, au lovit decisiv. Brezovec l-a invins pe portar cu un sut de la marginea careului.

Sheriff a castigat amicalul cu 2 la 1 si a incheiat cantonamentul din Turcia. In total, echipa lui Roberto Bordin a jucat trei meciuri in Belek, in celelalte avand o victorie, cu formatia rusa Krilia Sovetov, scor 2 la 0, si o infrangere, cu cehii de la Zbrojovka, 0 la 1.

Intre timp, Dacia, a jucat al 7-lea meci in cantonamentul din Spania. Lupii galbeni au pierdut, scor 0 la 3, in fata echipei ruse Ufa, la care moldoveanul Catalin Carp a fost titular.