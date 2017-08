Sheriff Tiraspol a fost eliminata din Liga Campionilor dupa meciul cu Qarabag - VIDEO

Dupa 0 la 0 in prima mansa, Sheriff pornea cu sanse bune in retur, pe teren propriu. Viespile si-au creat mai multe ocazii de gol, insa, la finalizare, au fost ghinionisti. Qarabag a deschis scorul chiar inainte de pauza – a marcat Ndlovu.

In minutul 86, echipa azera a marcat inca o data, prin Michel. Sheriff a obtinut un penalty, in prelungiri. Badibanga a transformat lovitura. 1 la 2 si tiraspolenii sunt eliminati din Liga Campionilor.

Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF: “Am jucat bine, am pus presiune pe adversari, am avut ocazii şi, dacă am fi marcat primii, am avea un alt meci.”



Sheriff va juca in play-off-ul preliminar din Europa League. Daca se vor impune, tiraspolenii vor accede in grupele competitiei.