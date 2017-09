Sheriff Tiraspol a trecut in deplasare de Speranta Nisporeni si continua sa fie lider in Campionatul Moldovei - VIDEO

Sheriff Tiraspol s-a impus cu 2 la 1 in fata celor de la Speranta Nisporeni. Oaspetii au rezolvat soarta partidei in doar 25 de minute. Bandibanga si Damascan au marcat pentru Sheriff.

Este deja al 10-lea gol pentru Damascan in acest sezon. Speranta a redus din diferenta pe finalul primei reprize. Platica a inscris dupa o gafa a lui Petru Racu. 2 la 1, iar Sheriff continua sa fie lider in Divizia Nationala, avand 23 de puncte dupa 9 etape. Pe locul 2 este Milsami. Formatia din Orhei a trecut cu 2 la 0 de Spicul Chiscareni. Gazdele au inscris ambele goluri in prima repriza.

Tot ieri, Zaria a repurtat cea de-a 3 victorie in acest sezon. Gruparea din Balti s-a impus cu 2 la 0 in fata celor de la Sfantul Gheorghe Suruceni. Ambele goluri ale gazdelor au venit dupa cornere. Zaria ocupa locul 5 in campionat. In urmatoarea etapa formatia din Balti va intalni liderul Sheriff.