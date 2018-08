Sheriff Tiraspol, data afara din Europa League. Viespile au pierdut meciul cu echipa azera Qarabag - VIDEO

Gazdele au inscris in minutul 9 si apoi au dominat jocul. Azerii si-au dublat avantajul aproape de pauza, iar, dupa iesirea de la cabine, au marcat al treilea gol. Victoria clara a calificat-o pe Qarabag in grupele turneului Europa League, deoarece, in meciul tur, Sheriff se impunea doar cu 1 la 0.

Campioana Moldovei a ratat sansa de a participa pentru a cincea oara in faza grupelor competitiei.