Sheriff Tiraspol este din nou lider in Divizia Nationala. Viespile au castigat meciul cu Petrocub, scor 2 la 0 - VIDEO

Petrocub-Hincesti a rezistat doar 17 minute in meciul cu Sheriff. Bayala a deschis scorul, in urma unui corner. Totusi, viespile au avut nevoie de mai mult timp pentru a inscrie al doilea gol. Ricardinho a dublat avantajul tiraspolenilor, in minutul 77.

Sheriff a devenit lider in campionat, cu 62 de puncte. Milsami are tot 62, dar a jucat cu un meci mai mult. Tot aseara, vulturii au invins cu greu formatia Dinamo-Auto. Petru Racu a marcat singurul gol, din penalty, in prelungiri. In acelasi timp, Zaria Balti a incheiat la egalitate partida cu Speranta Nisporeni, scor 0 la 0. Baltenii au cazut pe locul 3 in campionat, cu 61 de puncte. Continua lupta pentru titlu si Dacia, care a jucat, ieri, cu Academia. Denis Ilescu a marcat dupa un corner, iar Maxim Gavrilenko a facut 2 la 0 pentru lupii galbeni, cu un sut de la distanta.

Dupa pauza, francezul Cheick Alan Diarra a punctat de doua ori si Dacia a castigat partida cu scorul de 4 la 0.

Lupii galbeni au acumulat 60 de puncte. Urmatoarea etapa din Campionatul Moldovei este programata pentru 7 mai.