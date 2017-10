Sheriff Tiraspol isi continua parcursul in Europa League. Gruparea de la Tiraspol intalneste formatia Lokomotiv Moscova - VIDEO

Fara victorie in cele doua meciuri din Europa League, Sheriff isi doreste sa sparga gheata in fata propriilor suporteri. Campioana Moldovei intalneste astazi la Tiraspol formatia Lokomotiv Moscova.

Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF: "Nu trebuie sa uitam ca avem un adversar foarte serios. Lokomotiv este pe locul 2 acum in campionatul Rusiei, unde nivelul adversarilor este unul inalt."

Sheriff a acumulat 2 puncte in cele 2 meciuri disputate anterior. Totusi, jucatorii echipei tiraspolene cred in calificarea in play-off.

Mateo SUSIC, CAPITAN SHERIFF: "Ne vom stradui sa jucam cat mai bine si vom incerca sa castigam. Trebuie sa adunam puncte si sa iesim din grupa."

Desi rusii sunt favoriti la castigarea meciului, antrenorul celor de la Lokomotiv nu crede ca victoria este garantata.

Iurii SIOMIN, ANTRENOR LOKOMOTIV MOSCOVA: "Clubul Sheriff merita sa fie respectat. Mi se pare ca in ultimii 20 de ani, echipa, practic, in fiecare an devine campioana. Nu subapreciem aceasta echipa."

Dmitrii TARASOV, MIJLOCAS LOKOMOTIV: "Cred ca va fi un meci dificil. Am analizat echipa. Este o echipa buna, de aceea ne pregatim serios de meci."

Partida dintre Sheriff Tiraspol si Lokomotiv Moscova va incepe astazi la ora 22 si 5 minute.