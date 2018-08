Sheriff Tiraspol, la primul duel cu o echipa din Islanda. Viespile vor juca astazi cu Valur, in turul 3 preliminar din Europa League - VIDEO

"Valur este o echipa care se apara compact, isi apara poarta. Joaca bine pe contraatac, se foloseste bine de fazele fixe."

Sheriff a avut ghinion in calificarile Ligii Campionilor, dar mai are sanse sa ajunga in grupele turneului Europa League. Campioana Moldovei da piept cu islandezii de la Valur si, cel putin la casele de pariuri, este marea favorita in acest duel.

Mateo SUSIC, CAPITAN SHERIFF: "Trebuie sa aratam pe teren ca suntem Sheriff, echipa mai buna. Totul depinde de noi, de nivelul nostru de joc, calitatea noastra. Trebuie sa castigam si sa ajungem mai departe in Europa League.”

Valur a fost de 21 de ori campioana Islandei, pana acum. Castigatoarea dublei manse va intalni, in ultima runda preliminara din Europa League, invingatoarea duelului Qarabag – BATE Borisov.