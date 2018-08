Sheriff Tiraspol, la un pas de grupele turneului Europa League. Viespile au invins-o pe Qarabag cu 1 la 0, in play-off-ul preliminar

Sheriff a dat piept cu echipa care, anul trecut, a oprit-o in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Viespile au marcat repede. In minutul 8, Alexandru Boiciuc a intrat in careu, a trecut de portar si i-a pasat lui Rifet Kapic, iar bosniacul a inscris golul de 1 la 0. Qarabag a avut mai multe incercari de a egala scorul, insa jucatorii campioanei Azerbaidjanului au avut ghinion la finalizare.

Sheriff a castigat la limita partida si are sanse bune la calificarea in grupele turneului Europa League.



Meciul retur va avea loc pe stadionul Tofig Bahramov, de la Baku, pe 30 august.

Sursa foto: fc-sheriff.com