Sheriff Tiraspol, mai aproape de Champions League: a invins lejer formatia Torpedo Kutaisi si merge in turul 2 preliminar - VIDEO

Ca si in meciul din Georgia, Badibanga a deschis scorul. Belgianul de 26 de ani a inscris in minutul 9 si a readus Sherifful in calculele calificarii. A urmat recitalul lui Jo. Brazilianul a semnat dubla in doar 15 minute in primul meci de la revenirea la Sheriff.

S-a incheiat 3 la 0, iar Sheriff accede in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde va intalni formatia Shkendija. Primul meci se va disputa in Macedonia, pe 24 iulie, iar returul de la Tiraspol este programat pentru 31 iulie.