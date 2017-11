Mijlocasul bielorus Yury Kendysh a marcat ambele goluri ale partidei de la Orhei. Sheriff a acumulat 45 de puncte si nu mai poate fi ajunsa de Milsami, care are 37 de puncte. Astfel, cu o etapa ramasa de disputat in acest sezon, tiraspolenii si-au asigurat al 16-lea titlu in Divizia Nationala.