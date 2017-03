Sheriff Tiraspol se desprinde in clasamentul Diviziei Nationale. Viespile au castigat meciul cu Zaria Balti, scor 2 la 0 - VIDEO

Milsami a fost echipa mai insistenta in atac, in prima repriza a meciului disputat la Vadul lui Voda. Vulturilor le-a lipsit, insa, precizia la finalizare. Dacia a atacat mai rar, dar nu mai putin periculos. Dupa pauza, lupii galbeni s-au aparat in primele secvente, iar apoi au pus mai mult accent pe ofensiva. Echipa antrenata de Viorel Frunza a ratat cateva ocazii mari.

Milsami a jucat ultimele minute in zece oameni. Balashov a primit al doilea cartonas galben pentru comportament nesportiv. Meciul s-a incheiat la egalitate, scor 0 la 0, un rezultat nefavorabil ambelor echipe. Dacia ocupa locul 4 in campionat, cu 45 de puncte, iar Milsami se afla pe pozitia a doua, cu 50 de puncte.

Adlan SISHANOV, PATRON DACIA: “Echipei noastre i-a ieşit, astăzi, absolut totul, cu o excepţie – nu a marcat. Sunt absolut sigur că victoria a fost mai necesară echipei noastre, după jocul arătat pe teren. ”

Andrian SOSNOVSCHI, ANTRENOR MILSAMI ORHEI: “Din pacate, nu am marcat. Ne bucuram ca nici nu am scapat gol, dar veneam la Vadul lui Voda dupa 3 puncte. ”

Antrenorul echipei Milsami a confirmat informatiile aparute in presa, precum ca conducerea clubului a achitat partial restanatele salariale fata de jucatori si staff-ul tehnic.

Andrian SOSNOVSCHI, ANTRENOR MILSAMI ORHEI: “Am primit un salariu si am iesit la meci. Normal. Mai departe, vedem. ”

Tot astazi, Sheriff Tiraspol a mai invins o contracandidata in lupta pentru titlu. Viespile s-au impus pe terenul formatiei Zaria Balti, scor 2 la 0. Sheriff conduce in campionat, cu 53 de puncte.

Zaria este pe a treia pozitie, cu 48 de puncte, dar are un meci rezerva. O alta partida de astazi, cea dintre CF Ungheni si Zimbru Chisinau, s-a incheiat cu victoria galben-verzilor, scor 2 la 1. Ilie Damascan si Jean au marcat golurile zimbrilor.