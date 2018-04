Sheriff Tiraspol se dezlantuie, in Divizia Nationala. Viespile au marcat 12 goluri in primele 4 etape de campionat - VIDEO

Dinamo-Auto a dat dovada de caracter pe terenul vecinilor de la Sheriff. Dinamovistii au condus de doua ori, gratie golurilor marcate de Onofrei si Janu, insa viespile au avut cu ce sa raspunda de fiecare data. Kamara si Badibanga au punctat, iar dupa o ora de joc scorul a fost egal, 2 la 2.

In timpul ramas, insa, Sheriff a dominat. Oancea, Gerson Rodrigues si Kendysh au inscris cate un gol si campioana Moldovei a castigat meciul cu 5 la 2. Sheriff are 12 puncte acumulate si conduce in Divizia Nationala, fiind urmata de Milsami Orhei.

Vulturii rosii au smuls dramatic victoria in partida cu Sfantul Gheorghe, scor 1 la 0. Artur Craciun a marcat golul, in al treilea minut de prelungiri. Milsami are 9 puncte la activ. Tot aseara, Petrocub-Hancesti a invins-o fara drept de apel pe Zaria Balti, scor 3 la 0.

Au inscris Vladimir Ambros, Valeriu Macritchi si Artur Patras. Totodata, Zimbru Chisinau a remizat cu Speranta Nisporeni, scor 1 la 1. La golul lui Kutsenko, galben-verzii au raspuns prin reusita lui Onica.