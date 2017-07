Sheriff Tiraspol si-a aflat potentialul adversar din runda a 3-a preliminara a Ligii Campionilor. Cine este - VIDEO

La sediul UEFA de la Nyon, astazi, au avut loc tragerile la sorti a rundei a 3-a preliminare din cupele europene. Astfel, Sheriff ar putea intalni gruparea azera Qarabag. Aceasta este ca si calificata dupa victoria categorica in meciul cu echipa georgiana Samtredia, scor 5 la 0.

Pana atunci, insa, Sheriff are de jucat returul cu albanezii de la Kukesi. La Tiraspol, viespile s-au impus cu 1 la 0. Tot astazi, si echipa lui Alexandru Epureanu, Istanbul Basaksehir, si-a aflat adversara. Aceasta va juca cu belgienii de la Club Brugge.

In Europa League, in turul 3 preliminar, Zaria Balti ar putea da peste scotienii de la Aberdeen sau bosniecii de la Siroki Brijeg. Echipa noastra, insa, a pierdut prima mansa cu Apollon Limassol, scor 0 la 3, in deplasare. In schimb, cluburile romanesti vor avea parte de dueluri infernale.