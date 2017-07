Sheriff Tiraspol va juca, in aceasta seara, pe terenul albanezilor de la Kukesi, in calificarile Ligii Campionilor - VIDEO

Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF TIRASPOL "Vom încerca să ne facem jocul, să creăm ocazii de gol şi să le fructificăm.”

Sheriff a ajuns, ieri, in Albania. Echipa s-a antrenat pe stadionul orasului Elbasan. Toti jucatorii de baza sunt pregatiti de meci, inclusiv atacantul muntenegrean Stefan Mugosa, care a lipsit in partida cu Dacia, de duminica, din cauza unor probleme digestive. Sheriff va incerca sa-si apere avantajul obtinut in tur, in urma victoriei de 1 la 0.

Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF TIRASPOL “Cu siguranţă, e mai bine decât 0 la 0. Dar, din meciul pe care l-am văzut, se vede bine că puteam să mai marcăm 3-4 goluri. Mergem cu capul sus în Albania şi sperăm să scoatem un rezultat cât mai bun.”

Daca va trece de Kukesi, Sheriff va evolua in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, unde va intalni formatia Qarabag, din Azerbaidjan.