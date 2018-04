Show de exceptie, in liga nord-americana de hochei. Vegas a obtinut prima victorie din istorie in play-off - VIDEO

Show-ul a avut o introducere in stil medieval, iar Cavalerul de Aur din Las Vegas l-a invins pe adversarul sau din Los Angeles. Mai tarziu, tobosarii au dat ritmul serii.

Iar apoi jucatorii si-au facut aparitia pe gheata. Cei din Las Vegas au pornit alarma, pentru a anunta startul play-off-ului.

Vegas Golden Knights, echipa fondata in 2017, aflata la prima prezenta in play-off-ul NHL, a obtinut o victorie la limita in fata gruparii Los Angeles Kings, scor 1 la 0.

Intr-un alt meci al primului tur din play-off, Pittsburgh Penguins a depasit formatia Philadelphia Flyers, scor 7 la 0. Sidney Crosby a fost eroul partidei, cu un hat-trick.

Prima echipa care obtine 4 victorii in serie, se califica in etapa urmatoare a play-off-ului Cupei Stanley.