Show in preliminariile Campionatului Mondial din 2018. Spania continua sa fie pe primul loc in grupa G, iar Italia a trecut lejer de Albania - VIDEO

Spania continua sa fie pe primul loc in grupa G si dupa partida cu Israel. Furia Roja s-a impus cu 4 la 1 aseara. Silva a deschis scorul dupa doar 13 minute de joc, iar pana la pauza Vitolo a dublat avantajul echipei sale.

In partea secunda oaspetii au reusit sa inscrie. Totusi, golurile lui Costa si Isco au garantat un nou succes pentru spanioli.

Tot ieri, Italia s-a impus fara probleme in fata nationalei Albaniei cu 2 la 0 si continua sa puna presiune pe spanioli. A fost un meci special pentru Gianluigi Buffon. Portarul squadrei azzura a bifat partida cu numarul 1000 in cariera sa. Italienii au condus in minutul 12, cand De Rossi a marcat din penalty. In partea secunda Immobile a stabilit scotul final de 2 la 0.

Preliminariile Campionatului Mondial din 2018 continua si astazi.