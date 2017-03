Show incendiar la cel mai mare derby al Serbiei. Fanii ultrasi ai echipelor Steaua Rosie si Partizan au creat o coregrafie frumoasa inainte de meci - VIDEO

Clubul Steaua Rosie Belgrad a implinit 72 de ani, iar coregrafia spectaculoasa a fost oferita de fani. La meciul cu rivala de moarte, Partizan atmosfera a fost de-a dreptul incendiara. Cei peste 55 de mii de fani aflati in tribune au aprins torte si fumigene, multe dintre care erau aruncate in fortele de ordine.

Meciul s-a incheiat la egalitate, scor 1 la 1. Steaua Rosie Belgrad conduce in Campionatul Serbiei si are cu 6 puncte mai multe decat Partizan. Si in Bulgaria, ultrasii au facu o atmosfera superba la derby-ul capitalei, Levski – TSKA. Levski a castigat meciul cu 2 la 1.